Аналитик Муртазин: возвращение Apple на российский рынок обрушит цены на iPhone

Как считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, техника компании Apple в РФ резко подешевеет, если она возобновит официальные поставки, сообщает URA.ru .

За три года, пока Apple официально отсутствовала на отечественном рынке, доля компании в сегменте смартфонов в штучном выражении, по информации MRG, снизилась с 17,5% до 4,8%. А в деньгах она осталась на том же уровне — порядка 25%, так как iPhone сильно подорожали, а конкуренты предлагают модели гаджетов поэкономичнее.

Эксперт отметил, что сегодня устройства Apple ввозят в Россию по параллельному импорту, а он плюсует к цене iPhone, iPad и MacBook порядка 30%.

По словам Мурзина, технику Apple в стране можно приобрести и без сильной наценки. Так, низкие цены предлагают продавцы, получившие товар по «серому» импорту. Но тогда покупатель рискует, так как никакого сервиса при необходимости ему не предоставят.

По прогнозу гендиректора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, в среднем, если возобновится официальный ввод товара, то стоимость техники уменьшится на 10-15%.