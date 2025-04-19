Ликсутов: для сотрудников технополиса Москвы улучшают транспортную доступность

В ОЭЗ «Технополис Москва» на площадке «Печатники» появился новый пешеходный переход, связывающий промышленный корпус с остановкой автобуса 74к. Параллельно идет модернизация контрольно-пропускных пунктов, сообщил заммэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что организация удобных и быстрых маршрутов — одна из ключевых задач, поставленных мэром Москвы Сергеем Собяниным. Сейчас на площадке «Печатники» работают 130 компаний, обеспечивающих 7,8 тыс. рабочих мест. Транспортную доступность зоны поддерживает крупный узел «Текстильщики-Печатники».

«В декабре 2024 года от станций метрополитена и Текстильщики МЦД-2 до предприятий на площадке „Печатники“ запустили новый автобусный маршрут 74к. За это время он перевез более 10 тыс. пассажиров. В апреле 2025 года у остановки наземного транспорта был обустроен пешеходный переход для более безопасного передвижения сотрудников ОЭЗ», — рассказал Ликсутов.

Новый маршрут, соединяющий 2 станции метро, МЦД и 3 автобусные линии, стал особенно популярен среди работников промышленных корпусов на площадке.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, в «Печатниках» свои производства разместили более 130 высокотехнологичных компаний, из которых свыше 50 имеют статус резидентов с налоговыми льготами. Территория оснащена современной инфраструктурой, идет строительство новых объектов.

«В 2024 году был введен в эксплуатацию новый промышленный корпус общей площадью 34 тыс. кв. м. До конца этого года на площадке будут запущены новые высокотехнологичные производства», — рассказал Гарбузов.

Еще одним важным проектом по развитию транспортной инфраструктуры площадки стало обустройство зон для комфортного приема гостей и клиентов.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что действующие КПП полностью реконструируют, оснастят современными системами безопасности и кинологическими постами. Общая площадь новых пунктов составит до 800 кв. м. Главным входом станет двухэтажный КПП № 3 площадью 356 кв. м с возможностью проезда легковых авто. На него придется 60% потока посетителей.

Другим важным проектом, который призван улучшить транспортную инфраструктуру площадки «Печатники» является обустройство мест комфортной встречи гостей и клиентов.

«Также здесь будет размещаться служба безопасности. Наибольшая нагрузка движения легкового и грузового транспорта — 49% придется на КПП № 1. Для большегрузов будет оборудовано КПП № 2 и № 5. Места комфортной встречи гостей и клиентов № 3, 7, 6 начнут свою работу в июле 2025 года. Реконструкция КПП № 1 и 2 завершится в декабре 2025 года», — сказал Дегтев.

Он добавил, что реконструкция КПП № 1 и 2 завершится в декабре 2025 года.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, где для инвесторов действуют льготные условия ведения бизнеса. Площадь объектов под размещение высокотехнологичных предприятий превышает 390 га. ОЭЗ «Технополис Москва» уже несколько лет возглавляет международные и национальные отраслевые рейтинги.