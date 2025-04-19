Эксперт: качественная городская среда мегаполиса не может обойтись без оазисов

В столице были утверждены проекты планировки территорий около Яузы, что даст возможность создать новый велопешеходный мост и реконструировать уже существующие, поделился в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Обновления пройдут в Ростокине и Алексеевском районе, что позволит объединить участки парка «Яуза» — единого рекреационного маршрута от МКАД до ВДНХ.

«Что будет сделано: новый велопешеходный мост вблизи 2-го Ростокинского моста на проспекте Мира. Он соединит два участка парка. Станет удобнее и безопаснее для пешеходов и велосипедистов. Также реконструируем прилегающий участок Малахитовой улицы и оборудуем наземные переходы и велопроезды. Также реконструируем два небольших велопешеходных моста через Яузу — в створе улиц Докукина и Сельскохозяйственной. Дополнительно обновим около километра улично-дорожной сети, сделаем новые велодорожки и переходы», — написал градоначальник.

Заместитель директора архитектурного бюро Яна Полякова добавила, что подобные экологические территории как «Парк Яуза», «Ростокинский акведук» — это «зеленые легкие» столицы.

«Качественная городская среда мегаполиса не может обойтись без оазисов, где можно выбрать отдых на любой вкус. А сочетание природы с продуманной инфраструктурой делает экологические территории точками притяжения для миллионов москвичей — любителей пеших и велопрогулок, спортсменов, семей с детьми. Важно, что проектирование рекреационных зон ведется с учетом безопасности для любых категорий отдыха. Кроме того, наличие подобных природных локаций в разы увеличивает привлекательность проживания в районе. Безусловно, создание рекреационного маршрута такой протяженности, является буквально подарком для горожан», — добавила эксперт.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о планах строительства бульвара-парка на участке бывшей промозоны Братцево.

«В районе Войковский в рамках редевелопмента участка бывшей промзоны Братцево построят бульвар-парк с разнообразными тематическими зонами. Он протянется через новый жилой квартал, который будет сформирован на этом месте. Протяженность бульвара составит 800 метров, а площадь общественных пространств — около четырех гектаров. Сдавать в эксплуатацию участки бульвара будут параллельно с вводом жилых домов. Завершить все работы планируется в течение шести лет», — резюмировал вице-мэр.