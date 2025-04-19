сегодня в 11:06

Около 1 млн дорожных объектов подготовят к лету в Москве

На столичных дорогах началась генеральная уборка, порядка 1 млн объектов планируется подготовить к лету, сообщил мэр Москвы Сергея Собянин в своем Telegram-канале .

Из-за грязи, пыли и противогололедных материалов, которые накопились на дорогах мегаполиса за зиму, сильно ухудшаются видимость и функциональность объектов.

В рамках начавшегося в городе месячника благоустройства специалисты приведут в порядок: около 900 тыс. дорожных знаков, свыше 63 тыс. светофоров, 376 дорожных табло, 578 светодиодных знаков, 4973 велопарковки, 1284 стелы навигации и т. д.

Все указанные работы проводятся в выходные дни, а также в непиковые часы, чтобы не мешать движению транспорта в Москве.

Месячник по благоустройству стартовал в столице 1 апреля. Начались работы по очистке дорог, инженерных конструкций и фасадов зданий.