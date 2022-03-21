РИАМО - 21 мар. Новый поток проекта «Бизнес-уик-энд. Старт» начался в более чем 150 московских школах в марте, занятия проводятся бесплатно, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

В программе по основам предпринимательства могут принять участие старшеклассники городских школ в возрасте от 16 до 18 лет.

По словам заммэра Москвы – главы аппарата мэра и правительства города Натальи Сергуниной, после прохождения обучения ребята смогут показать собственные идеи экспертам на конкурсе, а также открыть свое дело.

«Наставники программы помогают молодым людям разрабатывать идеи, определять стратегию развития и запускать бизнес. Проект стартовал в 2020 году. За это время во вводных тренингах приняли участие более 50 тыс. школьников, свыше 2 тыс. из них прошли полное обучение», — уточнила Сергунина.

В 2022 году ученики столичных школ впервые будут работать в 3 направлениях бизнеса: креативном, технологическом и устойчивом развитии. Предпринимательские проекты будут разрабатывать команды, в составе которых от 3 до 5 человек. На проекты отведено 3 месяца.

«Ожидается, что на первом этапе программы около 22 тыс. московских школьников примут участие более чем в тысяче интерактивных вводных мастер-классов», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

По итогам проведенного в рамках программы обучения все желающие смогут поучаствовать в конкурсе, где пройдет презентация разработанных проектов, их оценят эксперты. После этого этапа у выпускников будет возможность зарегистрировать свой бизнес или продолжить обучение на продвинутом уровне, развивая собственное дело.

Следующий поток столичной программы «Бизнес-уик-энд. Старт» планируют начать в новом учебном году.