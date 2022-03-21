РИАМО - 21 мар. Женщины с детьми могут пройти обучение по онлайн-программе «Твой старт: создай поток клиентов», которая пройдет c 28 марта по 21 апреля в специализированном центре занятости «Моя карьера» в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Участницы узнают, с чего начать собственный бизнес, как привлечь клиентов, а также разберутся в тонкостях и преимуществах оформления самозанятости», — сказала руководитель программы «Мама работает» центра «Моя карьера» Наталья Сивко.

Участницы пройдут обучение, которое состоит из 8 модулей. Их ждут лекции, челленджи и встречи с экспертами. Их научат формулировать торговое предложение, изучать конкурентов, определять целевую аудиторию, снимать продающее видео и другим навыкам.

Присоединиться к обучению могут москвички после предварительной регистрации по ссылке https://mycareermoscow.timepad.ru/event/1952249/.

По итогам обучения по данной программе москвички смогут сформулировать полноценное бизнес-предложение, оформить портфолио и начать продажи.