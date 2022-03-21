РИАМО - 21 мар. В Московском экспортном центре снова доступна услуга подбора «‎теплых» контактов байеров, это поможет предпринимателям столицы найти покупателей за рубежом, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Услуга подбора байеров охватывает пять крупных регионов: это государства СНГ, Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки», — уточнил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, внутри одного региона предприниматели могут выбрать три приоритетных направления, всего поиск покупателей ведется в 37 странах.

После отправки заявки и прохождения экспертной комиссии московские компании могут получить семь контактов иностранных покупателей, с которыми уже проведены первичные переговоры. В 2021 году порядка 100 компаний столицы получили свыше 1 тыс. контактов покупателей за рубежом. Наиболее часто услугой пользовались производители пищевой продукции, одежды, велосипедов.

Воспользоваться услугой Московского экспортного центра могут ИП и ООО, которые работают в столице не менее полугода, а также не имеют задолженностей и не находятся в стадии банкротства, реорганизации или ликвидации.