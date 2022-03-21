РИАМО - 21 мар. В Московском экспортном центре снова доступна услуга подбора «теплых» контактов байеров, это поможет предпринимателям столицы найти покупателей за рубежом, сообщается на официальном сайте мэра города.
«Услуга подбора байеров охватывает пять крупных регионов: это государства СНГ, Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки», — уточнил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
По его словам, внутри одного региона предприниматели могут выбрать три приоритетных направления, всего поиск покупателей ведется в 37 странах.
После отправки заявки и прохождения экспертной комиссии московские компании могут получить семь контактов иностранных покупателей, с которыми уже проведены первичные переговоры. В 2021 году порядка 100 компаний столицы получили свыше 1 тыс. контактов покупателей за рубежом. Наиболее часто услугой пользовались производители пищевой продукции, одежды, велосипедов.
Воспользоваться услугой Московского экспортного центра могут ИП и ООО, которые работают в столице не менее полугода, а также не имеют задолженностей и не находятся в стадии банкротства, реорганизации или ликвидации.
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