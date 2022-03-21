РИАМО - 21 мар. С 24 февраля в крупных российских городах отмечено снижение стоимости арендного жилья до 5,5%, пишет газета «Известия».

В Москве спрос на съемную жилплощадь уменьшился на 17%, а предложение выросло на 31%. Стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 4,5%, двухкомнатных — на 5%, трехкомнатных — на 5,5%. В Санкт-Петербурге наблюдается похожая ситуация, отметил гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

По словам эксперта «ЦИАН.Аналитика» Виктории Кирюхиной, средняя стоимость аренды квартир в городах-миллионниках уменьшилась, а число объявлений о сдаче жилья выросло.

«Вследствие увеличения количества доступных вариантов в крупных городах России мы также наблюдаем тенденцию к стабилизации арендных ставок на долгосрочную аренду квартир», — отметил руководитель направления коммерческой недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Тимур Зайцев.

Также уменьшение стоимости аренды жилья произошло из-за ухода иностранных компаний из РФ и сокращения числа туристов.

При этом в целом в крупных городах страны ситуация складывается в пользу аренды квартир, считает управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

«В столице и ряде других городов отменили коронавирусные ограничения, что подразумевает частичный возврат сотрудников в офисы. Спрос на аренду подрос со стороны тех, кто на время удаленной работы отказался снимать квартиру и временно переехал», — уточнила Кирюхина.

Она подчеркнула, что предложение аренды жилья сейчас выше, чем спрос, поэтому к лету ставки еще понизятся.