«Котлы не в масть»: жаргон из фильма Михалкова стал мемом

Реплика хулиганов из «Утомленных Солнцем-2: Цитадель» Никиты Михалкова в последние две недели набрала популярность в Интернете: фраза «Не в масть тебе такие котлы» внезапно превратилась в мем, сообщает Общественная Служба Новостей .

Пользователи создают видеоролики, изображения и другой контент, в котором в той или иной мере в шутливой форме перефразируют реплики из известной киноленты.

Отправной точкой могла стать платформа YouTube. На ней существует множество каналов, публикующих фрагменты фильмов, переработанные для формата Shorts — коротких видео, напоминающих ролики из TikTok.

Из одного видео получается большое количество коротких, и вероятность того, что хотя бы один из них станет популярным и привлечет внимание зрителей, которые захотят посмотреть продолжение на канале, достаточно велика.

Примечательно, что короткий ролик привлек внимание не только любителей российского кино, но и молодежи, склонной к ироничному восприятию действительности.