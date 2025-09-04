Эксперт прокомментировал слухи о том, что MAX сам включает камеру для слежки

Генеральный директор агентства «Социальные Сети» Денис Терехов развеял слухи о том, что новый мессенджер MAX якобы сам включает камеру на смартфоне для слежки, передает радио Sputnik .

«Я думаю, что, если бы товарищ майор хотел бы все о нас узнать, то он внедрил бы эту технологию в ВК., а лучше в Сбербанк, потому что приложение Сбера стоит у всех, приложение ВК стоит у всех», — отметил эксперт.

С точки зрения слежки, лучше внедрять такую функцию в уже существующее приложение, а не придумывать новый мессенджер, рекламировать его, чтобы все его устанавливали, объяснил он.