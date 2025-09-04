Стало известно, как выбрать добросовестного интернет-провайдера

Чтобы определить добросовестного провайдера, прежде всего необходимо убедиться в наличии у него лицензии, проверив ее в Реестре лицензий в области связи на портале Роскомнадзора Наличие разрешительных документов — признак легальной деятельности компании на рынке.

Убедившись в легитимности и опыте организации, важно выяснить следующий момент: имеет ли она договор с электросетевой компанией на размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах ЛЭП. Если вам кажется, что это очевидно, вы ошибаетесь. До сих пор существуют операторы, которые в целях наживы используют чужую инфраструктуру, рискуя надежностью электроснабжения и качеством связи.

Отсутствие такого договора — это и ваша проблема. Ситуация может резко измениться, когда энергетики во время проверки или ремонта демонтируют незаконно размещенные кабели вашего провайдера, и вы останетесь без интернета. Электросетевая компания имеет на это полное право, так как самовольное крепление нарушает прочность опор, что может привести к отключению электричества на целых улицах и повреждению имущества абонентов. Но главный риск — это угроза жизни людей. Монтажники нелегальных провайдеров, работая без согласования, часто не имеют ни допусков, ни квалификации для работ в охранной зоне ЛЭП и рискуют быть пораженными током. Под угрозой также находятся и сотрудники сетевой компании, которые могут не знать о постороннем кабеле во время ремонтных работ.

Таким образом, второе правило — обязательно запросите у провайдера копию действующего договора с энергетиками, а идеально — добейтесь внесения упоминания этого документа в ваш личный договор на оказание услуг.

Третье правило — оцените уровень работы службы поддержки. Добросовестные провайдеры всегда выстраивают качественную коммуникацию с клиентами. Отсутствие нормальной обратной связи — тревожный признак.

Четвертое правило — если вы заметили признаки незаконного монтажа телекоммуникационного оборудования на инженерных сооружениях — например, кабели без маркировки или ведущиеся без опознавательных знаков работы — сообщите об этом. Обратиться можно в службу безопасности электросетевой компании или в Роспотребнадзор для оперативного реагирования. Ваша бдительность — это вклад в бесперебойное энергоснабжение и стабильный интернет для всех.