РИАМО - 21 мар. Москва предоставит новые меры поддержки для застройщиков по решению мэра города Сергея Собянина. Благодаря этим мерам снизится финансовая нагрузка при выполнении важных градостроительных проектов, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что наибольший эффект почувствуют девелоперы, которые создают рабочие места.

«Пакет мер поддержки девелоперов в новых экономических условиях прорабатывался совместно с представителями бизнеса. Теперь застройщики смогут отсрочить свои платежи за второй квартал на шесть месяцев, а также получить землю для возведения промышленных и производственных предприятий за рубль в год», — сказал Ефимов.

Он добавил, что для вновь заключаемых договоров под строительство снизят ставку за пользование рассрочкой по платежам за первый год аренды земли до 9,5% за 2022 год и на полгода продлят действие банковских гарантий при изменении вида разрешенного использования земли.

Арендаторы городской земли, которая была предоставлена без торгов, и изменившие вид разрешенного использования участков собственники смогут отсрочить платежи за II квартал этого года на полгода. Инвесторы получат отсрочку по совокупному размеру платежей примерно в 7 млрд рублей.

Инвесторы также смогут получить рассрочку до 6 лет по платежам за первый год аренды при изменении цели предоставления участка или вида его разрешенного использования, реализации масштабных инвестиционных проектов в случае предоставления земли для окончания строительства. Такая рассрочка предполагает уплату процентов, размер которых привязан к ключевой ставке Центробанка. Ранее ее повысили до 20% годовых. Новая мера поддержки позволит инвесторам уплачивать в этом году процент за применение рассрочки, который привязан к предыдущей ставке в 9,5% годовых.

Город также предоставляет меру поддержки, в рамках которой срок представления банковских гарантий продлевается до 6 месяцев.

С целью поддержки создания новых производств инвесторы смогут арендовать землю для строительства новых объектов за один рубль в год. Земля будет выделяться для масштабных инвестиционных проектов, при смене цели использования участка на строительство, а также при предоставлении земельных участков для завершения строительства производственных и промышленных объектов. Такая ставка распространяется на весь срок действия договоров аренды. Это позволит бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции.