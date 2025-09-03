Апелляционный суд Болоньи в среду начинает рассмотрение вопроса об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, арестованного по подозрению в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в 2022 году.

Как сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого, предстоящее слушание станет ключевым для определения дальнейшей судьбы украинца — суд может как согласиться на выдачу, так и отказать Германии. На подготовку к процессу у защиты остаётся менее двух месяцев, в течение которых итальянская сторона должна принять окончательное решение.

Кузнецов был задержан итальянскими карабинерами в провинции Римини в августе по запросу немецкой прокуратуры, которая считает его координатором диверсионной группы из семи человек, организовавшей взрывы на газопроводах.

Согласно материалам дела, украинец действовал под псевдонимом «Кулинич» и имел при себе загранпаспорт с многочисленными печатями, что наряду с тяжестью инкриминируемых преступлений — антиконституционный саботаж, преднамеренный взрыв и разрушение зданий — стало основанием для содержания под стражей из-за «обоснованного риска побега». В случае экстрадиции ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Расследование теракта, совершённого в сентябре 2022 года, продолжает вызывать международные споры. В то время как Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленной диверсии, Россия настаивает на причастности западных стран — по данным журналиста Сеймура Херша, взрывные устройства были заложены водолазами ВМС США при поддержке Норвегии. Кремль неоднократно заявлял о блокировании Вашингтоном и Лондоном объективного международного расследования