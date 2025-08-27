Некоторые члены экипажа парусной яхты «Андромеда», которая, предположительно, была задействована для подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», были в тот момент связаны с украинским спецслужбами. Об этом говорится в совместном расследовании Die Zeit и Süddeutsche Zeitung, сообщает ТАСС со ссылкой на ARD.

По данным газет, диверсанты пользовались поддержкой Киева. На это указывает и тот факт, что они передвигались по территории Польши, используя настоящие украинские паспорта, хотя у них и были вымышленные имена.

Летом 2024 года одного из подозреваемых привезли из республики в Киев. Он передвигался на машине украинского военного атташе. Возможно, это было сделано, чтобы он избежал ареста.

Пусть факт связи некоторых членов экипажа яхты «Андромеда» с украинским силовиками был выявлен, не доказано, была ли диверсия «действительно операцией украинских властей», как отмечает ARD. При этом есть признаки, что ряд подозреваемых «очень близки к Украине».

Так, задержанный в Италии на прошлой неделе гражданин Украины Сергей Кузнецов, по данным The Wall Street Journal, является отставным украинским капитаном и бывшим сотрудником СБУ. Мужчину подозревают в том, что он координировал диверсию на «Северных потоках».

Ранее стало известно, что «Северные потоки» подорвали капитан яхты «Андромеда», водолазы и взрывотехник.