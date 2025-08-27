«Северные потоки» подорвали капитан яхты, водолазы и взрывотехник

Взрывы на «Северных потоках» координировала группа из семи человек

Согласно Европейскому ордеру на арест, с которым ознакомилось РИА Новости , диверсия на газопроводах «Северный поток» в сентябре 2022 года была осуществлена группой из семи человек.

Координатором операции выступал гражданин Украины Сергей Кузнецов, недавно арестованный в Италии по запросу Германии. В документе уточняется, что в группу входили капитан парусной яхты «Андромеда», четыре водолаза и взрывотехник.

После установки взрывчатых устройств 22 сентября 2022 года Кузнецов был вывезен на Украину, а спустя четыре дня произошли взрывы, вызвавшие масштабные разрушения трубопроводов и утечку газа в Балтийском море. Целью диверсии, как отмечается в ордере, было «долговременное прекращение поставок газа из РФ в Германию».

В результате «Северный поток — 1», обеспечивавший около половины годовой потребности Германии в газе, стал непригоден для эксплуатации, а «Северный поток — 2», уже завершенный, но не введенный в эксплуатацию, также был поврежден.

Кузнецов, являющийся, по данным The Wall Street Journal, отставным капитаном ВСУ и бывшим сотрудником СБУ, был задержан итальянскими карабинерами в провинции Римини при попытке въехать в страну на отдых с семьей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы после экстрадиции в Германию.

Итальянские СМИ также проверяют его причастность к взрыву на нефтяном танкере в Савоне в феврале 2024 года.

Российская сторона неоднократно запрашивала доступ к материалам расследования, но так и не получила их.