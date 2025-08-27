Арестованный в Италии украинец координировал диверсию на «Северных потоках»

В распоряжении РИА Новости оказался Европейский ордер на арест, который проливает свет на детали расследования теракта на газопроводах «Северный поток».

Согласно документу, арестованный в Италии гражданин Украины Сергей Кузнецов обоснованно подозревается в том, что руководил операцией и лично координировал акты саботажа.

В ордере уточняется, что не позднее 8 сентября 2022 года он вместе с сообщниками поднялся на борт парусной яхты Andromeda в порту Вик на острове Рюген, а затем в ходе совместных действий установил не менее четырех мощных взрывных устройств (от 14 до 27 кг смеси гексогена и октогена с таймерами) на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в районе острова Борнхольм на глубине 70-80 метров.

Кузнецов был задержан итальянскими карабинерами 21 августа в провинции Римини по запросу немецкой прокуратуры, когда прибыл в страну на отдых с семьей. Суд города Болонья подтвердил арест, а следующее заседание по делу об экстрадиции в Германию назначено на 3 сентября. От добровольной выдачи подозреваемый отказался.

Взрывы на газопроводах, которые власти нескольких европейских стран называют целенаправленной диверсией, произошли 26 сентября 2022 года. Российская сторона неоднократно запрашивала доступ к материалам расследования, но так и не получила их.