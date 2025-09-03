Орбан предупредил о рисках политического насилия в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости подготовки к возможным актам физического насилия в преддверии парламентских выборов 2026 года, сообщает РИА Новости .

Это заявление прозвучало после инцидента с бывшим главой правительства Чехии Андреем Бабишем, на которого во время предвыборного митинга напали с костылём. Орбан, чья партия сотрудничает с движением ANO Бабиша в Европарламенте, расценил произошедшее как эскалацию политической борьбы.

В своём обращении в социальных сетях венгерский лидер связал инцидент с действиями оппозиционных сил, упомянув местную партию «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Орбан обвинил руководство Еврокомиссии и Европейской народной партии в стремлении свергнуть его правительство и поставить у власти прозападных политиков, что, по его словам, положит конец суверенному курсу Венгрии.

Несмотря на предупреждения о возможном насилии, он выразил уверенность в победе на предстоящих выборах, аналогично оптимистичным прогнозам для движения ANO в Чехии.