Квартира за 900 миллионов рублей возглавила рынок новостроек Сочи

Рынок элитного жилья в Сочи демонстрирует беспрецедентный рост цен — самая дорогая квартира в новостройках города-курорта теперь оценивается почти в 900 миллионов рублей, сообщает «Лента.ру» .

Как выяснило агентство недвижимости «ОНИКС-Недвижимость», за эти деньги можно приобрести объект площадью 231 квадратный метр в престижном Адлерском районе.

Одновременно на рынке представлены студии площадью менее 19 квадратных метров, а 70% всех студийных предложений (319 объектов) не превышают 25 «квадратов».

Эксперты отмечают, что сочинский рынок недвижимости демонстрирует поляризацию — спрос одновременно растет как на элитные просторные апартаменты с видев на море и панорамными окнами, так и на минималистичные студии для инвесторов, сдающих жилье в аренду туристам.