На ВЭФ-2025 представят результаты десятилетия преобразований

«Мы будем на форуме представлять президенту новый Дальний Восток. Дальний Восток, который мы принимали 10 лет назад, он уже другой. Он уже преобразился, и преобразился во всех территориях», — подчеркнул полномочный представитель президента в ДФО.

Ключевыми показателями преобразований стали рекордные инвестиции: с использованием механизмов государственной поддержки инициировано более 2,8 тысячи новых инвестиционных проектов общей стоимостью 10,6 триллионов рублей, из которых уже освоено 5,1 триллиона. Темпы роста региона значительно опережают среднероссийские: инвестиции в основной капитал выросли на 286% (в 3,9 раза выше среднего по стране), промышленное производство — на 168% (в 2,7 раза выше), а прибыль организаций — на 400%.

Значительный прогресс достигнут в социальной сфере: ввод жилья увеличился на 63% с 2015 года, что в 2,4 раза превышает общероссийские показатели. Программа «Дальневосточной ипотеки» позволила 150 тысячам семей приобрести или построить новое жилье.

Х Восточный экономический форум, проходящий во Владивостоке 3-6 сентября под темой «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания», стал площадкой для демонстрации этих достижений международному сообществу — в мероприятии участвуют более 4,5 тысяч представителей из 70 стран.



