На ВЭФ-2025 представят результаты десятилетия преобразований
Вице-премьер Юрий Трутнев анонсировал презентацию президенту России Владимиру Путину масштабных достижений в развитии Дальнего Востока за последние 10 лет, сообщает ТАСС.
«Мы будем на форуме представлять президенту новый Дальний Восток. Дальний Восток, который мы принимали 10 лет назад, он уже другой. Он уже преобразился, и преобразился во всех территориях», — подчеркнул полномочный представитель президента в ДФО.
Ключевыми показателями преобразований стали рекордные инвестиции: с использованием механизмов государственной поддержки инициировано более 2,8 тысячи новых инвестиционных проектов общей стоимостью 10,6 триллионов рублей, из которых уже освоено 5,1 триллиона. Темпы роста региона значительно опережают среднероссийские: инвестиции в основной капитал выросли на 286% (в 3,9 раза выше среднего по стране), промышленное производство — на 168% (в 2,7 раза выше), а прибыль организаций — на 400%.
Значительный прогресс достигнут в социальной сфере: ввод жилья увеличился на 63% с 2015 года, что в 2,4 раза превышает общероссийские показатели. Программа «Дальневосточной ипотеки» позволила 150 тысячам семей приобрести или построить новое жилье.
Х Восточный экономический форум, проходящий во Владивостоке 3-6 сентября под темой «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания», стал площадкой для демонстрации этих достижений международному сообществу — в мероприятии участвуют более 4,5 тысяч представителей из 70 стран.