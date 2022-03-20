РИАМО - 20 мар. В столице на Ленинградском шоссе в районе дома 112/1 водитель машины не справился с управлением, он наехал на препятствие и выехал на тротуар, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

На месте дорожной аварии уже работают оперативные службы мегаполиса.

Движение в сторону Подмосковья осуществляется по 3 полосам трассы из 5. Водителям рекомендуют объезжать место ДТП.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в районе аварии образовался затор длиной порядка 3 км.