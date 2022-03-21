РИАМО - 21 мар. В мире 21 марта отмечают День поэзии и Международный день кукольника, а еще в этот день отмечается Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации.

День поэзии

Праздник был утвержден в 1999 году на сессии генеральной конференции ЮНЕСКО. Первый праздник отметили в Париже, где находится штаб-квартира организации.

Поэзия объединяет страны, народы, культуры и помогает людям понять друг друга. Многие столетия мысли и чувства в форме поэзии проникают в сердца людей.

Также в этот день следует помнить, что люди – большая семья, которых может объединить поэзия.

Международный день кукольника

Автором этого праздника выступает известный деятель кукольного театра Дживада Золфагарихо из Ирана. Предложение о празднике он выдвинул в 2000 году. Однако дату празднования удалось определить только в 2002 году.

В 2003 году была открыта традиция праздника кукольников всего мира. Именно с этого времени всеми профессионалами и поклонниками театра кукол празднуется Международный день кукольника.

«Пусть в этот день играют кукольные спектакли, проводят дискуссии, устраивают встречи, пусть объединяются все профессионалы и любители одного из древнейших видов искусства — театра кукол! Пусть все вокруг станут участниками нашего праздника! Пусть все окажутся в театре кукол!» - сказала бывший президента UNIMA Маргарета Никулеска.

Сейчас праздник отмечают во многих странах. Как правило, работники театров кукол устраивают различные представления в свой профессиональный праздник.

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

В 1979 году Генеральная ассамблея ООН в рамках программы первого десятилетия действий по борьбе против расизма и расовой дискриминации приняла решение отмечать неделю солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации.

Дата выбрана неслучайно – именно в этот день в 1960 году в Шапервиле (Южная Африка) полиция начала стрелять в участников мирной демонстрации против законов режима апартеида. Эта стрельба унесла жизни 69 человек.

В резолюции Генеральной ассамблеи говорится, что все государства должны принять меры для объявления наказуемым по закону всякое распространение идей расизма.