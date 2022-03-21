РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 мар. С понедельника и по 16 апреля в центральной библиотеке им. Кедрина проходит Мытищинский молодежный фестиваль «Слово», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В рамках мероприятия состоятся конкурсы, литературные встречи, лекции, дискуссии. Конкурс молодых поэтов «Прочти души своей порывы» пройдет в 3 номинациях: «Авторская» (стихи на свободную тему); «Специальная» (тема 2022 года: «За мир»); «Когда душа поет» (песенная поэзия).

Также в рамках фестиваля пройдет конкурс чтецов «Слово», где желающие смогут посоревноваться в искусстве поэтической и прозаической декламации.

Оглашение итогов и награждение пройдут на закрытии фестиваля 16 апреля. Победители и призеры получат дипломы фестиваля и ценные призы.​