РИАМО - 20 мар. В ходе проведения российской военной спецоперации на Украине в боях за освобождение Мариуполя погиб замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Андрей Палий, сообщила сенатор от Севастополя, зампредседателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева.

«Его любили и уважали подчиненные. Он к каждому умел найти подход. Честный, справедливый, понимающий. Таким Андрея Николаевича Палия навсегда запомнят в нашем городе», - написала Алтабаева в своем Telegram-канале.

Она принесла родным и близким Палия искренние соболезнования, а также добавила, что больно и горько терять таких людей.

«Севастополь Андрей Николаевич любил всем сердцем. Городу-герою была посвящена вся его жизнь», - добавила сенатор.

Она уточнила, что в 1992 году Палий окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище. В 1993 отказался принимать военную присягу на Украине и уехал на Северный флот. Он служил на эсминце «Бесстрашный», БПК «Очаков». В 2008 году Палий принимал участие в операции по принуждению Грузии к миру.