Фидан: необходимо немедленно прекратить огонь на Украине
Глава МИД Турции призвал к немедленному прекращению огня на Украине
Турция выступает за немедленное прекращение огня и мир на Украине, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, его слова цитирует РИА Новости.
«Мы хотим немедленного прекращения огня, мира», — сказал Фидан на совместной с главой МИД Бельгии пресс-конференции в Анкаре.
Глава внешнеполитического ведомства добавил, что конфликт стала причиной европейского и мирового кризисов.
Ранее Фидан высказал опасение о применении ядерного оружия на Украине.