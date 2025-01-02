Фидан: необходимо немедленно прекратить огонь на Украине

сегодня в 23:16

Глава МИД Турции призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Турция выступает за немедленное прекращение огня и мир на Украине, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, его слова цитирует РИА Новости.