Фидан: необходимо немедленно прекратить огонь на Украине

Глава МИД Турции призвал к немедленному прекращению огня на Украине
Политика

Турция выступает за немедленное прекращение огня и мир на Украине, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, его слова цитирует РИА Новости.

«Мы хотим немедленного прекращения огня, мира», — сказал Фидан на совместной с главой МИД Бельгии пресс-конференции в Анкаре.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что конфликт стала причиной европейского и мирового кризисов.

Ранее Фидан высказал опасение о применении ядерного оружия на Украине.