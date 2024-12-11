Фидан: риск применения ядерного оружия на Украине не уменьшился

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что риск применения ядерного оружия на Украине не снизился, сообщает РИА Новости .

При этом он отметил, что Анкара приложит силы для дипломатического урегулирования конфликта в следующем году.

«Бесспорно, что война может как расшириться географически, так и перейти в гораздо более опасное измерение, такое как применение ядерного оружия», — заявил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил основы госполитики страны в области ядерного сдерживания. В основах госполитики РФ по данному вопросу находится сдерживание потенциального противника от агрессии против страны и ее союзников, это относится к числу высших приоритетов государства.