Фидан: риск применения ядерного оружия на Украине не уменьшился
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что риск применения ядерного оружия на Украине не снизился, сообщает РИА Новости.
При этом он отметил, что Анкара приложит силы для дипломатического урегулирования конфликта в следующем году.
«Бесспорно, что война может как расшириться географически, так и перейти в гораздо более опасное измерение, такое как применение ядерного оружия», — заявил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил основы госполитики страны в области ядерного сдерживания. В основах госполитики РФ по данному вопросу находится сдерживание потенциального противника от агрессии против страны и ее союзников, это относится к числу высших приоритетов государства.