Подозреваемый в подрыве автомобиля в Лас-Вегасе покончил с собой
Ливельсбергер покончил с собой перед взрывом автомобиля в Лас-Вегасе
Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер покончил с собой перед взрывом, пишет РИА Новости.
Местная полиция опознала водителя взорвавшегося электромобиля, заявил шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл. По его словам, Ливельсбергер выстрелил себе в голову перед инцидентом.
Его личность была установлена обнаруженными в автомобиле документами, а также татуировками на теле.
Электромобиль Tesla Cybertruck был взорван накануне у Башни Трампа. Один человек погиб, семеро получили ранения. В машине нашли остатки взрывчатки.