Подозреваемый в подрыве автомобиля в Лас-Вегасе покончил с собой

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Ливельсбергер покончил с собой перед взрывом автомобиля в Лас-Вегасе

Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер покончил с собой перед взрывом, пишет РИА Новости .

Местная полиция опознала водителя взорвавшегося электромобиля, заявил шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл. По его словам, Ливельсбергер выстрелил себе в голову перед инцидентом.

Его личность была установлена обнаруженными в автомобиле документами, а также татуировками на теле.

Электромобиль Tesla Cybertruck был взорван накануне у Башни Трампа. Один человек погиб, семеро получили ранения. В машине нашли остатки взрывчатки.