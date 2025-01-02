Военный ВСУ забил до смерти мужчину в военкомате Сум

Военный ВСУ забил до смерти мужчину в военкомате украинского города Суму, сообщает ТАСС со ссылкой на Нацполицию.

Как утверждают украинские правоохранители, между местным жителем и военнослужащим возник внезапный конфликт.

Солдат ВСУ напал на гражданского, от полученных травм он скончался в больнице.

Местные СМИ сообщали, что избитый скончался от черепно-мозговой травмы, которую он получил в местном военкомате.

Ранее в соцсетях опубликовали ролик, где в новогоднюю ночь «святой Николай» и «ангел» уводят из украинской семьи мужчину, чтобы отправить его на фронт.