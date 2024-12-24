Ничего святого: опубликован новогодний видеоролик о работе военкомов на Украине

Опубликован видеоролик, в котором показана работа представителей ТЦК Украины по мобилизации населения в новогодних образах «святого Миколая» и «ангела», сообщает RT .

Территориальные центры комплектования (ТЦК) — аналоги военкоматов на Украине, которые занимаются, в том числе мобилизацией граждан на военную службу.

По сюжету ролика, в новогоднюю ночь в один из домов на Украине через окно влезает «святой Миколай». Вместе со своим помощником «ангелом» он вытаскивает из постели спящего отца семейства и на глазах у маленькой девочки выводит мужчину из дома.

Далее в кадре появляется русский Дед Мороз — он качает головой и говорит вслед уезжающей машине ТЦК: «Ничего святого».

Как отмечается в сообщении, среди украинских националистов Дед Мороз считается пережитком советского прошлого, вместо него к детям приходит «святой Миколай».

В украинских СМИ регулярно появляется информация о том, как местное население пытается избежать мобилизации. Ранее сообщалось, что украинские военкомы начали «такси-мобилизацию». Также стало известно, что в Одессе застрелили мужчину при попытке забрать своего сына из ТЦК. А сотрудник одного из военкоматов Украины рассказал о том, что руководство грозит направить на фронт их самих за невыполнение плана по мобилизации.