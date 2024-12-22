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Украинца застрелили в ТЦК Одессы при попытке забрать оттуда мобилизованного сына

В одесском территориальном центре комплектования (украинский аналог военного комиссариата) произошла трагедия. Мужчина пытался отбить мобилизованного сына, но в него два раза выстрелили, сообщает в своем Telegram-канале народный депутат Украины Артем Дмитрук.

Отец погиб сразу. О состоянии сына ничего не сказано.

«Убийства в ТЦК уже стали нормой», — написал Дмитрук.

Ранее сотрудник украинского военкомата рассказал, почему отлавливает сограждан и мобилизует их. Он считает, что лучше работать на ТЦК, чем прятаться от его сотрудников.