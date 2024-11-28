«Либо они, либо я»: сотрудник ТЦК про отлов украинцев и отправке их в ВСУ

Сотрудник Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, украинский военкомат — ред.) рассказал, что лучше будет отлавливать сограждан и силой подвергать их мобилизации, чем сам станет прятаться от службы, пишет РИА Новости со ссылкой на британское издание Telegraph.

«У меня всегда есть аргумент: либо они, либо я… Я считаю, что лучше работать на ТЦК, чем прятаться от него», — пояснил сотрудник ТЦК на анонимных условиях.

По словам собеседника журналистов, в начале работы он оценивал потенциальных бойцов ВСУ по внешности и не останавливал слабых мужчин. Но теперь ситуация изменилась. Сотрудник украинского военкомата отлавливает всех подряд и передает коллегам.

Ранее сообщалось, что США рекомендовали украинской власти снизить призывной возраст по мобилизации до 18 лет. Такой совет Киеву дал президент Джо Байден, который в январе покинет пост, передав бразды правления избранному американскому лидеру Дональду Трампу. В настоящее время призывной возраст для мобилизации на Украине начинается с 25 лет.