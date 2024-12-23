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Сотрудник украинского военкомата рассказал о плане по количеству мобилизованных

Сотрудник одного из военкоматов на Украине рассказал, что есть план по числу мобилизованных. При его невыполнения руководство угрожает отправить на фронт их самих, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ТСН.

По его словам, «плановая цифра зависит от общей цифры, которую спускают по цепочке сверху вниз — количества людей, которое надо мобилизовать».

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.

Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве. Сотрудники ТЦК в поисках «ухилянтов» побывали даже в стриптиз-клубах.