Ликвидирован начштаба группировки «Запад» ВСУ Селецкий
Уничтожен соавтор плана нападения ВСУ на Курскую область Селецкий
Уничтожен соавтор плана нападения ВСУ на Курскую область, начальник штаба оперативного командования ВСУ «Запад» полковник Александр Селецкий, Telegram-канал «Военное дело».
Подробности ликвидации высокопоставленного военного Украины не приводятся. В сообщении размещен перечеркнутый красными линиями портрет офицера.
В СМИ Селецкого называют причастным к разработке плана вторжения ВСУ в Курскую область. Утверждается, что он «скончался при неизвестных обстоятельствах».
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 500 военных.