Ликвидирован начштаба группировки «Запад» ВСУ Селецкий

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Подробности ликвидации высокопоставленного военного Украины не приводятся. В сообщении размещен перечеркнутый красными линиями портрет офицера.

В СМИ Селецкого называют причастным к разработке плана вторжения ВСУ в Курскую область. Утверждается, что он «скончался при неизвестных обстоятельствах».

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 500 военных.