РИАМО - 20 мар. Футбольный матч между ЦСКА и «Рубином» закончился со счетом 6:1, он прошел на стадионе «ВЭБ Арена», сообщается на сайте столичного клуба.

За армейцев голы забили Юсуф Языджи (3), Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина, Хорхе Андрес Карраскаль. Среди казанской команды отметился Константин Кучаев.

«Понравилось, что мы активно начали, забили два быстрых гола. В нашем чемпионате такое часто меняет картину игры. Я доволен, что ребята добавили обороты. Немного потеряли концентрацию, когда пропустили гол, совсем даже необязательный, лучше было обойтись без него», - отметил главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий.

После проведенного матча ЦСКА занимает третью строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги, у клуба 42 очка. Казанский «Рубин» находится на 10 позиции, у команды 25 баллов.