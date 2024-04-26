В Ступине обновили разметку на пешеходных переходах возле детской школы искусств

Переход от сквера Героя Советского Союза Владимира Полякова к зданию школы искусств покрыли свежей краской. Также дорожники обновили разметку на пешеходном переходе на пересечении улиц Некрасова и Пушкина. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Работу дорожники проводят в два этапа. Сначала покраска ведется на одной стороне улицы, затем на другой. Это нужно, чтобы не нарушать автомобильное движение.

Используемая краска обладает быстрым временем высыхания. Как отмечают специалисты, в теплую погоду она фиксируется через 10 минут. Во время работ пешеходам рекомендуется быть осторожными, чтобы избежать попадания краски на обувь.

Помимо пешеходных переходов, обновлены знаки ограничения скорости, нанесенные на асфальте.

Подобные работы проводятся на всех дорогах города Ступино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.