В ГД рассказали, как закон об алкоголе поможет в борьбе с пьющими родителями

Депутат Бахарев: новый закон об алкоголе поможет в борьбе с пьющими родителями

Депутат Госдумы Константин Бахарев высказался о принятом нижней палатой парламента законе, который ужесточает требования к обороту алкогольной продукции. По мнению парламентария, такой закон поможет в борьбе с алкоголизмом у родителей, сообщает «Крым 24» .

Вместе с этим Бахарев назвал обсуждаемую проблему «слишком серьезной», чтобы ее можно было решить только благодаря законодательному регулированию. В то же время депутат полагает, что принятый закон об ужесточении требований к спиртному сможет положительно повлиять на ситуацию.

«При условии, что субъекты РФ смогут эффективно реализовать и примут это на региональном уровне, и прекратить работу „наливаек“ в квартирных домах», — продолжил законодатель.

С 1 апреля 2024 года вступил в силу закон о праве властей регионов РФ запрещать «наливайки».