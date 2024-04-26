На большей части Подмосковья 26 апреля ожидается III класс пожарной опасности

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25 апреля на землях лесного фонда Московской области произошли два пожара: на площади 0,05 га в Томилинском участковом лесничестве в 1,8 км от поселка Октябрьский г. о. Люберцы и на площади 1,2 га в Сходненском участковом лесничестве в 6 км от деревни Лунево г. о. Химки, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

При тушении возгораний задействованы 5 единиц техники и 11 человек личного состава лесопожарных формирований. Оба пожара были потушены в день выявления.

26 апреля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Луховицком, Подольском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности.

27 апреля на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

28 апреля на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни воздух прогреется до 12-14 градусов, ночью температура опустится до 8-10 градусов. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, возможны грозовые дожди.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.