Подготовку к пожароопасному сезону обсудили в Ступине

В подмосковном Ступине обсудили подготовку к пожароопасному периоду. Штаб прошел под председательством заместителя главы округа Сергея Протопопова. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

В рабочей встрече приняли участие профильные заместители главы, руководители структурных подразделений администрации, представители отдела надзорной деятельности, территориального управления № 13 «Мособлпожспаса», силовых структур, ступинской больницы, ступинского филиала лесничества и других ведомств.

На территории муниципалитета в целях недопущения пожаров ведется: космический мониторинг, авиапатрулирование, видеонаблюдение. С начала года пожаров не допущено. Сотрудниками участковых лесничеств совершено 42 выезда на сельскохозяйственные и травяные палы.

В 2024 году запланированы противопожарные мероприятия — наземное патрулирование лесов, устройство противопожарных минерализированных полос, благоустройство зон отдыха, установка стендов и других указателей о мерах пожарной безопасности.

Силами МКУ «Благоустройство» проведена опашка 6 населенных пунктов. В случае необходимости учреждение предоставит специализированную технику — экскаватор на шасси «Елаз», самосвалы на шасси КамАз и фронтальные погрузчики «Амкодор», автомобиль на базе ЗИЛ-43331 с цистерной, 5 прицепных тракторных бочек.

Вся техника находится в исправном состоянии и готова к эксплуатации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.