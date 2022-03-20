РИАМО - 20 мар. В Подмосковье и столице на 20-22 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В столице предупреждение объявлено до 9 часов 21 марта и в период с 21 часа 21 марта до 9 часов 22 марта. В Подмосковье «желтый» уровень будет действовать с 21 часа 20 марта до 9 часов 21 марта, с 21 часа 21 марта до 9 часов 22 марта.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской и Калужской областей Центрального федерального округа.

В Московском регионе в ночь на 21 марта ожидается небольшая облачность без осадков, местами образуется гололедица, температура составит минус 1 – плюс 1 градус. Днем будет плюс 9 – плюс 11 градусов.

22 марта сохранится такая же погода. Ночью будет минус 2 – 0 градусов, днем — плюс 10 – плюс 12 градусов.