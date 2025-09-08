«М.Видео» поменял формат допэмиссии акций с закрытой подписки на открытую

Совет директоров компании «М.Видео» во время заседания 8 сентября рассматривает изменение форматов дополнительной эмиссии акций. Закрытую подписку поменяют на открытую, сообщает « Интерфакс ».

Совет директоров после проведения заседания может предложить акционерам отказаться от дополнительной эмиссии по закрытой подписке. Ее хотят снова поменять на открытую. После чего утвердят порядок определения стоимости размещения акций.

Дополнительную эмиссию по закрытой подписке владельцы ценных бумаг утвердили в конце июня 2025 года. В мае, через год после анонса, «М.Видео» отказалось делать это по открытой подписке.

В том же месяце компания рассказала о получении 30 млрд рублей от акционеров. Средства будут направлены на воплощение в жизнь новой стратегии до 2027 года.

Затем дополнительная эмиссия ценных бумаг проводилась по закрытой подписке. Она давала возможность акционерам, предоставившим деньги, получить акции.

Суммарный объем дополнительной эмиссии мог составить до 500 млн ценных бумаг. Номинальная цена — 10 рублей за акцию.