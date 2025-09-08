сегодня в 15:56

Украинский суд вынес заочное решение о лишении свободы российского рэпера Михаила Ница, более известного как Миша Маваши, на восемь лет. Также суд постановил конфисковать все его имущество, сообщает ТАСС со ссылкой на Винницкий городской суд Украины.

Маваши осудили за поддержку участников специальной военной операции, а также за финансирование деятельности, направленной на изменение территориальных границ Украины.

Суд заочно признал российского рэпера виновным. Также, согласно вердикту, осужденный лишен возможности работать в правоохранительных структурах и органах власти Украины на трехлетний срок.

Киевские власти систематически выдвигают заочные обвинения против российских деятелей разных сфер. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский регулярно вводит санкционные меры против россиян и граждан других стран, которых украинская сторона считает сотрудничающими с Россией.