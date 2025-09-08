В Химках обновили Доску почета

На площади у здания администрации обновили Доску почета. На ней разместили 30 портретов жителей: педагоги, медики, работники сферы культуры, сотрудники предприятий и организаций, участники специальной военной операции — люди, которые вносят значимый вклад в развитие округа и активно участвуют в его общественной жизни. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Среди почетных химчан Александр Александров, руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО в Химках. С 2022 по 2023 год Александр добровольно находился в зоне специальной военной операции. Награжден Государственной медалью «За отвагу» и ведомственной медалью Министерства обороны «Участник специальной военной операции». Сейчас продолжает оказывать поддержку бойцам в мирной жизни.

Также в списке выдающихся химчан Наталия Никоноркина, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Лицея № 21. Более 30 лет Наталия работает в школе, создала волонтерский отряд «Контакт». Под руководством педагога ученики создают самые разнообразные проекты, проводят субботники, помогают бездомным животным, плетут маскировочные сети и собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО.

На Доске почета разместили портрет и Валентины Чудиной, заслуженного работника культуры Московской области. Вот уже 29 лет Валентина Петровна работает в Центральной детской школе искусств, возглавляет отдел клавишных электронных инструментов. Ее ученики — лауреаты всероссийских и международных конкурсов, фестивалей детского и юношеского творчества.

В список вошли еще 27 химчан разных профессий: учитель биологии гимназии № 23, старшая медсестра военного клинического госпиталя имени Бурденко, главный специалист по безопасности дополнительного образования «Спортивная школа „Виктория“, директор школы „Триумф“, руководитель добровольческого волонтерского движения „Ангелы Фронта“, мастер спорта России по горным лыжами и многие другие.

Имена химчан, которые внесены на обновленную Доску почета, утвердили в ходе заседания Совета депутатов. Традиционно Доску почета обновляют ко Дню города.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.