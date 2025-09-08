Названы тревожные сигналы, которые могут указать на опасное общение в интернете

«Во-первых, всегда чувствуется, если что-то не то. У меня главное правило и как у психолога, и как у специалиста горячей линии: если тебе кажется — тебе не кажется. Если есть подвох, но ты думаешь: «Мне же не за что зацепиться, человек плохого не сделал», — обычно внутренние маячки уже срабатывают. И только если человек их игнорирует, переступает через себя, затыкает свои чувства и начинает увлекаться другим человеком — это уже звоночек», – сказала Левченко.

Она добавила, что сам ребенок может этого не заметить, но могут заметить родители. Когда появляется новый значимый человек, ребенок начинает вести себя иначе.

«Он закрывается, дергается, боится, что кто-то залезет в компьютер или телефон. Если раньше спокойно садился есть и клал телефон экраном вверх, то теперь — всегда экраном вниз. При подходе родителей к ноутбуку быстро сворачивает браузер, в глазах паника. На вопросы отвечает сухо: «Ничего, нормально». Закрытая дверь — еще один признак. Даже если в моменте ничего плохого не происходит, такое поведение говорит о проблемах в отношениях, нужно садиться и разговаривать», – отметила специалист.

Левченко уточнила, что не каждый подросток готов открывать душу родителям. Но если общение комфортное, это видно само по себе.

«Если же в воздухе витает напряжение — нельзя ждать, пока «рак на горе свистнет». Нужно говорить: «Если что-то происходит и ты не можешь рассказать мне, давай подумаем о помощи психолога. Хочешь — выбери сам. Общение будет конфиденциальным, мне важно, чтобы у тебя все было нормально». Также очень важно наличие значимого взрослого. В 15 лет идет конфликт поколений, и если есть старшая сестра, брат, дядя, тетя или другой взрослый, отношения с которым не иерархические, он может помочь», – рассказала лидер движения.

Она указала на то, что иногда таким человеком становится молодая учительница, классный руководитель, школьный психолог или социальный педагог. Нужно всегда объяснять детям: даже если кажется, что с родителями все разрушено, помощь есть. Можно обратиться к любому взрослому, которому доверяешь.

«Есть и горячие линии. Прежде чем принять сложное решение, лучше позвонить туда. Сейчас их много — круглосуточных, профильных, онлайн-чатов. Работают и волонтерские организации. Даже если ребенку кажется, что «все плохо» и он хочет уйти из дома, помощь доступна. Иногда речь идет не о том, куда он пошел, а откуда он ушел — из конфликта», – подчеркнула эксперт.

Горячий номер линии по противодействию сексуальному насилию над детьми: +7 800 250-98-96.

Ранее в апарт-отеле на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге нашли труп 15-летней девушки. Большое количество ножевых ранений ей нанес молодой человек, который позвал жертву в номер. Они познакомились в интернете и до этого ни разу не виделись.