РИАМО - 20 мар. Спецназовцы Росгвардии в ходе операции по освобождению от украинских националистов города Изюм в Харьковской области взяли в плен лидеров нацформирований, сообщается на сайте ведомства.

Ночью внезапным броском военные форсировали реку на окраине города, который был захвачен нацформированиями, и стремительно овладели территорией. Затем они отражали постоянные контратаки численно превосходящих подразделений украинских вооруженных сил и националистов.

Российские военные сковали крупные силы противника и обеспечили установку понтонного моста.

В ходе боя росгвардейцы также захватили важные документы.

За мужество и героизм, проявленные в ходе взятия Изюма, 40 военнослужащих Росгвардии представлены к госнаградам.