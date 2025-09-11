Москвич накричал матом на полицейских, помешавших ему справлять нужду на улице

Житель столицы решил справить нужду на улице, но его действия пресекли полицейские. Во время задержания мужчина громко выражался матом и кричал на правоохранителей, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел 26 августа в 5 часов утра. Полицейские заметили на улице пьяного мужчину, который подозрительно селя вел. Когда они подошли к нему, чтобы сделать замечание, москвич начал агрессивно себя вести.

Он накричал на правоохранителей и обругал их матом. Рядом в этот момент находился другой прохожий, который подтвердил эти обстоятельства.

В итоге нарушителя доставили в отдел полиции. Там мужчина признался, что его схватили, когда он решил сходить в туалет прямо на улице. Нарушитель признал вину и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что позволил себе ругаться матом, так как был пьян.

На мужчину завели протокол о мелком хулиганстве. Кузьминский суд назначил ему административный штраф в размере 1 тысячи рублей.

Ранее мигрант справил нужду на ограду храма и закидал камнями священника в Подмосковье. К настоящему моменту хулиган не найден.