Москвич накричал матом на полицейских, помешавших ему справлять нужду на улице

Происшествия

Житель столицы решил справить нужду на улице, но его действия пресекли полицейские. Во время задержания мужчина громко выражался матом и кричал на правоохранителей, сообщает «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел 26 августа в 5 часов утра. Полицейские заметили на улице пьяного мужчину, который подозрительно селя вел. Когда они подошли к нему, чтобы сделать замечание, москвич начал агрессивно себя вести.

Он накричал на правоохранителей и обругал их матом. Рядом в этот момент находился другой прохожий, который подтвердил эти обстоятельства.

В итоге нарушителя доставили в отдел полиции. Там мужчина признался, что его схватили, когда он решил сходить в туалет прямо на улице. Нарушитель признал вину и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что позволил себе ругаться матом, так как был пьян.

На мужчину завели протокол о мелком хулиганстве. Кузьминский суд назначил ему административный штраф в размере 1 тысячи рублей.

