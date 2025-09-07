Мигрант справил нужду на ограду храма и закидал камнями священника в Подмосковье
Мигрант справил малую нужду на ограду храма и закидал камнями священника из-за замечания в городском округе Пушкинский. Поиски злоумышленника продолжаются, сообщает Mk.ru.
Инцидент произошел у храма великомученицы Ирины. По словам настоятеля церкви отца Александра, на днях к храму, рядом с которым находится сквер, пришли иностранцы. Священник сделал вывод, что это гости из другой страны, так как жители РФ обычно проявляют уважение к представителям других религий. Группа молодых людей «что-то отмечала», и один из них помочился на ограду храма.
Священник сделал замечание мужчине, а в ответ в него неожиданно полетели камни. Один из камней попал в священнослужителя, но в результате инцидента он не получил травм. К настоящему моменту хулиган не найден.
