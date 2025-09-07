Мигрант справил нужду на ограду храма и закидал камнями священника в Подмосковье

Инцидент произошел у храма великомученицы Ирины. По словам настоятеля церкви отца Александра, на днях к храму, рядом с которым находится сквер, пришли иностранцы. Священник сделал вывод, что это гости из другой страны, так как жители РФ обычно проявляют уважение к представителям других религий. Группа молодых людей «что-то отмечала», и один из них помочился на ограду храма.

Священник сделал замечание мужчине, а в ответ в него неожиданно полетели камни. Один из камней попал в священнослужителя, но в результате инцидента он не получил травм. К настоящему моменту хулиган не найден.

Ранее стало известно, что в Подмосковье расследуется уголовное дело в отношении мигранта, который угрожал убить пожилую жительницу Электростали.