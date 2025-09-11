Более 100 домов в Королеве утеплили к зиме

С начала 2025 года в городе Королеве управляющие компании провели работы по восстановлению межпанельных швов и стыков стеновых панелей более чем на 100 многоквартирных домах. Общая протяженность обновленных швов составила свыше 20 000 погонных метров. Данные мероприятия позволяют не только лучше сохранять тепло в зимний период, но и не дают сырости и плесени проникать в квартиры, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы были выполнены по таким адресам, как проспект Космонавтов (дома 22/10, 28, 20/35, 14 и 19), улица Военных Строителей (дома 2 и 14), улица Трофимова (дом 10), улица Коммунальная (дома 30 и 32), а также на улицах Горького и Комсомольской и других домах.

В процессе восстановления использовались современные материалы, которые обеспечивают долговечность и надежную защиту межпанельных швов от негативного воздействия внешней среды. Это значительно продлит срок службы зданий и повысит их энергоэффективность.

В случае возникновения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства можно подать заявку в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) по телефону 8-499-929-99-99.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.