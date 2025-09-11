Глава округа поздравила сотрудников Мытищинского МФЦ с профессиональным праздником

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая 11 сентября поздравила сотрудников Мытищинского МФЦ с наступающим профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Уважаемые работники МФЦ, благодарю за добросовестный труд, терпение и понимание, которые вы проявляете к посетителям. Желаю, чтобы каждое утро вы шли на работу с улыбкой. Пусть все ваши планы и начинания воплощаются в жизнь. Успехов, развития и благодарных заявителей. С праздником!» — сказала Юлия Купецкая.

16 лет назад в Московской области открылись первые многофункциональные центры. Сегодня Мытищинский МФЦ — это 2 больших офиса, в которых работают 62 окна для приема граждан, и ежедневно оказывается порядка 1000 услуг. В числе самых востребованных цифровых сервисов — меры социальной поддержки и помощи.

МФЦ округа одни из первых в Подмосковье, кто выделил отдельные окна, в которых участники СВО и члены их семей обслуживаются в приоритетном порядке.

В офисах МБУ «МФЦ Мытищи» находятся окна «Мой бизнес». Это место, где предприниматели и граждане, планирующие открыть свой бизнес, могут по принципу «одного окна» получить все необходимые услуги для начала, ведения и развития бизнеса.

Среди достижений за 2025 год:

Внедрение приложения «Госключ» — бесплатное получение сертификата электронной подписи и подписание документов;

Прием заявителей с новым сервисом «ГосQR» — упрощает и ускоряет прием документов в МФЦ;

Прием заявителей в МФЦ сотрудниками других ведомств (ЗАГС, БТИ, Соцзащитой, Управляющими компаниями);

Трудоустройство студентов Мытищинских колледжей и ВУЗов на практику в МФЦ.

Планируется открытие нового дополнительного офиса МФЦ на территории городского округа Мытищи. А также проведение выездных семинаров:

для школьников и студентов с целью обучения работе с ЕПГУ и РПГУ;

семинаров по компьютерной грамотности «Активное долголетие» и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.