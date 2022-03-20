РИАМО - 20 мар. В воскресенье днем в трех столичных аэропортах отменили или задержали 69 прилетов и вылетов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове 7 рейсов задержаны, 13 отменены. В аэропорту Домодедово задерживаются 8 рейсов, 22 отменили. В Шереметьеве 10 рейсов задержали, 9 отменили.

Информация о задержках и отменах рейсов поступает от авиакомпаний и обслуживающих аэропорты организаций. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Ранее несколько западных стран закрыли свое небо для самолетов из РФ и прекратили авиасообщение.