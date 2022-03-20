РИАМО - 20 мар. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский продолжает лечение, его состояние не менялось в худшую сторону, сообщает ТАСС.

Ранее «Известия» написали, что Жириновского снова ввели в медикаментозную кому. Источник издания отметил, что у политика начался сепсис, его состояние ухудшилось.

«Состояние Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось. Он продолжает лечение и реабилитацию, все идет по плану», — сказал руководитель пресс-службы фракции ЛДПР Александр Дюпин.

Информация о болезни лидера ЛДПР появилась в Сети в феврале. В самой партии сообщали, что политик чувствует себя нормально и даже дает дистанционные распоряжения. При этом госпитализирован он был еще 2 февраля. У политика диагностировали коронавирус и обширное поражение легких.

Позже появилась информация, что Жириновского вывели из медикаментозного сна.