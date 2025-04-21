Китайский автопром в РФ заработал почти на 2 трлн руб больше, чем западный
Фото - © Акиньшин Владимир / Фотобанк Лори
С 2022 года китайские изготовители автомобилей заработали почти на 2 трлн рублей больше, чем западные компании. Выручка составила 2,5 трлн рублей, сообщает Mash.
При этом чистая прибыль китайских компаний за три года оказалась 100 млрд долларов. Западные бренды, покинувшие российский рынок в начале 2022 года, заработали примерно 500 млрд выручки за это время, а также 40 млрд чистой прибыли.
При этом Kia, Hyundai и BMW заработали 71 млрд рублей. Porsche и Toyota оказались в убытке на 30 млрд.
Лидером среди китайских брендов оказался Chery. Выручка составила примерно 1 трлн рублей. Второе место занял бренд Haval, у него почти 1 трлн выручки. Третья по прибыли компания — Geely.
Ранее сообщалось, что в январе–марте 2025 года закрылись 213 шоурумов китайских марок. Это в 3,2 раза больше, чем за тот же период в 2024 году.