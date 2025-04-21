Китайский автопром в РФ заработал почти на 2 трлн руб больше, чем западный

С 2022 года китайские изготовители автомобилей заработали почти на 2 трлн рублей больше, чем западные компании. Выручка составила 2,5 трлн рублей, сообщает Mash .

При этом чистая прибыль китайских компаний за три года оказалась 100 млрд долларов. Западные бренды, покинувшие российский рынок в начале 2022 года, заработали примерно 500 млрд выручки за это время, а также 40 млрд чистой прибыли.

При этом Kia, Hyundai и BMW заработали 71 млрд рублей. Porsche и Toyota оказались в убытке на 30 млрд.

Лидером среди китайских брендов оказался Chery. Выручка составила примерно 1 трлн рублей. Второе место занял бренд Haval, у него почти 1 трлн выручки. Третья по прибыли компания — Geely.

Ранее сообщалось, что в январе–марте 2025 года закрылись 213 шоурумов китайских марок. Это в 3,2 раза больше, чем за тот же период в 2024 году.